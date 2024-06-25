Karar demokrasi için önemli

Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Katliamı’nın davasının karar duruşması 26 Haziran 2024 Çarşamba günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, duruşmaya katılım çağrısı yaparak,

“Dava dosyasına giren birçok delil, avukatların çabasıyla o dosyaya girdi. Israrlı taleplere rağmen kamu görevlilerinin yargılanmasının engellenmesi, bu dava üzerindeki iktidar gölgesinin açık bir göstergesiydi. Katliamının tüm bağlantılarıyla aydınlanması ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin, siyasilerin yargılanarak cezalandırılması, ülkedeki barış ve demokrasi mücadelesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.