Karar dün tebliğ edilmiş: Polisleri öldüren IŞİD militanları beraat ettirilmiş

IŞİD’e yönelik önceki akşam Yalova’da gerçekleşen operasyon çatışmaya dönüştü. Yılbaşında saldırı hazırlığı içerisinde olduğu söylenen IŞİD’lilere düzenlenen operasyon sonrası çıkan çatışma yaklaşık sekiz saat sürdü.

Çatışmada 3 polis hayatını kaybetti, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. 6 IŞİD’linin öldürüldüğü, hepsinin de Türkiye vatandaşı olduğu açıklandı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

BİLİNEN İSİMLER, BERAAT KARARLARI

IŞİD'lilerin operasyon sırasında kendi çocukları ve eşlerini canlı kalkan yaptığını aktaran Gazeteci İsmail Saymaz, operasyonda ölü ele geçirilen 6 kişiden Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önce bilinen isimler olduğunu aktardı.

Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında yer alan bilgilere göre; Umutlu, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen IŞİD-Horasan davasında sanık olarak yargılandı. Dava 21 Ekim 2025’te sonuçlandı ve Umutlu ile birlikte 14 sanık hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden beraat kararı verildi. Gerekçeli karar Umutlu’ya operasyondan bir gün önce tebliğ edildi, adresinde bulunamadığı için evrak kapıya asıldı.

Dosyada yer alan bilgilere göre Zafer Umutlu, emniyette verdiği ifadede, bir telefon görüşmesini açıklarken siyasi görüşlerini de ayrıntılı biçimde anlattı.

Saymaz'ın aktardığına göre, Umutlu ‘siyasi görüşlerini’ şu sözlerle savunuyor:

“Erdoğan’ın devleti İslami kurallara göre yönetmediğini, eylem ve söylemleri nedeniyle cumhurbaşkanını kafir gördüğünü, O’nun Atatürk ve laik sisteme devam etmesinin, 10 Kasım’da Anıtkabir’e gitmesinin kendisi açısından küfrün delili olduğunu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık yemini eden polislerin kafir olduğunu, askerlik ve oy kullanmanın küfür olduğunu, devleti ve yöneticilerini tağut olarak gördüğünü…”

Haşem Sordabak’ın da aynı davada örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı ve beraat ettiği aktarıldı. Mahkeme kararlarında sanıkların eylemlerinin “sempati boyutunda kaldığı”, dış dünyaya yansımayan faaliyetlerin suç kapsamında değerlendirilmediği ifadelerine yer verildi.

AHLAK SÜNNET DERGİSİ ÇEVRESİ

Saymaz’ın aktardığına göre, operasyonda hedef alınan hücre IŞİD yanlısı “Ahlak Sünnet Dergisi” çevresinde şekillendi. Derginin Yalova temsilciliğinin 2023’te açıldığı, ancak bu yapının kentteki varlığının daha eskiye dayandığı belirtildi.

2016 sonrasında Yalova’da “Darül Harpçiler” olarak bilinen ve Ruh-ül Kuran’a Hizmet Vakfı (Vuslat Grubu) adıyla faaliyet gösteren yapının ortaya çıktığı, bu yapıdan ayrılan bazı kişilerin Tevhid-i Yaşam Dergisi etrafında toplandığı aktarıldı.

Tevhid-i Yaşam Dergisi’ne 2018’de operasyon yapıldığı, daha sonra faaliyetlerin Ahlak Sünnet Dergisi çevresinde sürdürüldüğü ifade edildi. Bu derneğin 2023’te mühürlendiği bilgisi de yazıda yer aldı.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN YOLU

Saymaz’ın yazısında, hücrenin yurt dışı bağlantılarına da dikkat çekildi. Buna göre örgüt mensuplarının “Conversations” adlı mesajlaşma uygulamasını kullandığı, “Dervaze” adlı Telegram kanalı üzerinden IŞİD-Horasan ile temas kurduğu belirtildi.

Bu kanalda 2024 yılında yapılan “Horasan Ordusu! Horasan’dan çıkan kara bayraklıları gördüğünüzde kar üzerinde sürünerek dahi olsa orduya katılın” çağrısının ardından Pakistan’a cihat göçü başladığı aktarıldı. Üç kişinin bu çağrı üzerine yurt dışına çıktığı, birinin ise havalimanında yakalandığı ifade edildi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın 1 Ekim 2024 tarihli yazısında, Afganistan ve Pakistan’daki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren IŞİD-Horasan saflarına katılmak üzere Türkiye’den yurt dışına çıkma arayışında olabilecek isimlerin listelendiği, bu listede operasyonda ölen bazı kişilerin de yer aldığı belirtildi.

SUİKAST VE EYLEM HAZIRLIĞI İDDİALARI

Saymaz’ın yazısında, IŞİD-Horasan’ın “Molla Ensarullah” kod adını kullanan ve sözde Türkiye sorumlusu olarak anılan Amer Onay’ın 2023’ten bu yana Gürcistan’da yaşadığı, Türkiye’de mescit açma ve silahlı hücreler oluşturma yönünde planlar yaptığı bilgisi aktarıldı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2 Mart 2023 tarihli yazısında Onay’ın, “Türkiye’de eylem ve suikast yapmayı düşünüyoruz. Zamanı geldiğinde eyleme başlayacağız” şeklindeki ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca Bayram Kalkan’ın Pakistan’a gitmeden önce Ahmet Bingöl ve Mehmet Uğur Budak ile Türkiye’de eylem planladığı, AKP Yalova İl Başkanı Umut Güçlü’nün babasına ait ve zaman zaman Güçlü’nün de kaldığı eve saldırı hazırlığında olduklarının tespit edildiği aktarıldı. Bu kapsamda evin krokisinin çıkarıldığı, fotoğraflarının çekildiği ve silah teminine çalışıldığı bilgisi dosyada yer aldı.

Umut Güçlü’nün sahibi olduğu Liman Pastanesi’nin sosyal medya hesaplarının da takip edildiği, üç kişinin Kasım 2024’te gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklandığı belirtildi. Bu dosyada Bingöl ve Kalkan’a silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası verildiği aktarıldı.

AİLE İÇİ ŞİDDET VE SİLAH OLAYLARI

Haşem Sordabak ve ailesine ilişkin dosyada yer alan bilgilerde, aile bireyleri arasında yaşanan şiddet olayları dikkat çekti. Anne Saadet Sordabak ve baba Maşallah Sordabak ifadelerinde, çocuklarının kendilerini “kafir” ilan ettiklerini, aile üyelerine yönelik şiddet uyguladıklarını ve silah kullandıklarını anlattı.

Aile içi kavga ihbarı üzerine 9 Ekim 2024’te polis ekiplerinin Siteler Mahallesi’ndeki adrese gittiği, olay sırasında silah kullanıldığı ve tarafların birbirlerini tehdit ettikleri bilgisi dosyada yer aldı. Bu olay sonrası Haşem ve Mehmet Cami Sordabak’ın tutuklandığı, daha sonra tahliye edildikleri belirtildi.

Bu dosyada, sanıklar hakkında kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından hapis cezaları verildiği, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ifade edildi.

“SEMPATİ SUÇ DEĞİL” GEREKÇESİ

Saymaz, yargılamalarda verilen beraat kararlarının gerekçelerinde, sanıkların IŞİD’e yönelik ifadelerinin ve faaliyetlerinin “sempati boyutunda” kaldığı, örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemediği yönündeki değerlendirmelere dikkat çekti.

