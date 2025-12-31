Karar hukuki değil

Ankara 11’inci İdare Mahkemesi, “İncek Mahallesi’ndeki bazı alanlarda imar planlarına ilişkin iptal kararlarının uygulanmadığı” gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

İçişleri Bakanlığı, mahkemenin talebi doğrultusunda 10 Mart 2020 ve 11 Ocak 2021’deki belediye meclisi toplantılarında mahkeme kararına aykırı yönde oy kullandığı öne sürülen 38 belediye meclis üyesi ile Yavaş hakkında soruşturma izni verildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, İçişleri Bakanlığı’nca 21 Ekim 2025 tarihinde verilen soruşturma izni kararının iptali için Danıştay’a başvurduğu öğrenildi. Başvuruda soruşturma izninin, “Hukuki olmaktan ziyade, başka saiklerle verildiğine yönelik” tespitler yer aldı.

Yavaş’ın başvurusunda, soruşturma iznine konu uygulamayla ilgili bilirkişi raporunun 10 Haziran 2024 tarihinde düzenlendiği ancak daha sonra raporun değiştirilerek 27 Mart 2025 tarihinde belediyeye elden teslim edildiği belirtildi. Bilirkişi incelemesinin bir buçuk yıldan fazla sürdüğünün altı çizilen başvuruda, “Böylece kamu görevlilerinin uzun süre soruşturma tehdidi ve baskısı altında tutulması sağlanmıştır” ifadesi kullanıldı.

Danıştay başvuru dilekçesinin ekine, müfettişler tarafından hazırlanan bilirkişi heyeti raporu da eklendi. Raporda yer alan tespitlerin, ABB’nin savunmalarını destekler nitelikte olduğu vurgulanarak, “Bilirkişi raporu her nedense ön inceleme raporunda görmezden gelinmiş, değerlendirme yapılırken dikkate alınmamıştır” görüşü kayda geçirildi.

TAŞINMAZ RANTI

Soruşturma konusu imar artışı planının Haziran 2015’te hazırlandığı ve Ocak 2017’de Belediye Meclisi’nden geçirildiği ifade edilerek, “Uygulama ile büyük kısmı tarım alanı olan araziler, onlarca katlı gökdelen ve projelerin inşaatına açık hale getirilmiş ve belirli kesimlere taşınmaz rantı oluşturulmuştur” vurgusu yapıldı.

Danıştay başvuru dilekçesinde, kararın alındığı tarihte Melih Gökçek’in belediye başkanı olduğu kaydedilerek, şu noktaların altı çizildi:

“2019-2024 yılında müvekkilimin mensubu olduğu CHP, belediye meclis üyesi sayısı itibariyle azınlıkta olup, bu tarih aralığında alınan hemen hemen tüm kararlar AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin desteği ile oybirliği ile alınmakta, aksi halde belediye meclisinde karar almak mümkün olmamaktadır. Bu husus önemlidir.”

İTİRAZ YOK

Haksız imar rantının öncelikle, Gökçek yerine göreve getirilen AKP’li Mustafa Tuna tarafından tespit edildiği dile getirilerek, “İmar planı değişiklerine karşı sadece arazi sahiplerinin bir kısmı şikayetçi olmuş, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından herhangi bir itiraz olmamıştır” değerlendirmesinde bulunuldu.”

Yavaş’ın avukatı, İçişleri Bakanlığı’nın 21 Ekim 2025 tarihinde verdiği soruşturma izninin iptal edilmesini talep etti.