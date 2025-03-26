‘Karar hukuksuzdur, mücadelemiz sürecek’

Haber Merkezi

İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasına yönelik karara tepkiler sürüyor. Aydın Barosu, Aydın Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Açıklama konuşan Aydın Baro Başkanı Utku Barış Arslan, "Açılan davaname Türkiye’de bir ilk olup, Cumhuriyet tarihimizde bir başka emsali bulunmamaktadır. 23 Mart ve 24 Mart tarihlerinde İzmir Barosuna mensup meslektaşlarımıza yönelik yapılan gözaltı ve tutuklama işlemleri ve hali hazırda İzmir Barosu ve TBB delegesi olan Av. Özkan Yücel’in gözaltına alınması ile devam eden sürecin baroları susturmaya yönelik baskı unsuru olduğu açıktır" diye konuştu.

Arslan açıklamada son olarak şöyle konuştu: “Meslektaşlarımızın oyları ile seçilmiş baro başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınması, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının hukuk dışı uygulamalarla görevlerinden uzaklaştırılmaları hukukun üstünlüğü ilkesine ve demokrasiye darbe vurmaktadır. Bu hukuksuzluğa karşı susmayacağımızı, demokrasiyi ve adalet mücadelesini savunmaya sonuna kadar devam edeceğimizi duyuruyoruz.”