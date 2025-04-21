Karar istinafta kesinleşti: Mahkeme'den TÜİK’in enflasyon verileri hakkında karar

Mahkeme, güncel piyasa fiyatları ile ilgisi bulunmayan fiyatları baz aldığı ve bağımsız kuruluşların yarısına yakın oranlarda rakamlar açıkladığı için tepkilerin odağında yer alan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasına karar verdi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’in enflasyona esas ortalama madde fiyat listesini yayımlamaktan vazgeçmesi üzerine açtığı davayı kazandı.

DİSK’in açtığı davada Ankara 6. İdare Mahkemesi 31 Mart 2023 tarihli 2022/2383 Esas ve 2023/700 sayılı Kararı’yla enflasyona esas teşkil eden verilerin açıklanmasının TÜİK’in görevi olduğuna karar verdi.

Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin kararı istinaf aşamasından geçerek kesinleşti. Mahkemenin verdiği karara rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesini 2 yıldır açıklamıyor.

TÜİK YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Verilerin açıklanmaması nedeniyle DİSK, 2 Haziran 2024’te TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları hakkında "yargı kararlarını uygulamamalarını ve bu karara rağmen görevlerini yerine getirmemeleri" sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Soruşturmaları Bürosu, 6 Haziran 2024 tarih ve 2024/85912 sayılı Kararı’yla TÜİK Başkan ve Başkan Yardımcıları hakkında yapılan başvuruyu reddetti.

DİSK'in konuya ilişkin açıklamasında, kısaca şunlara yer verildi:

"Anayasa’nın 138. maddesi gereği, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. İdare mahkemesi, kararı çok açık bir şekilde verilerin paylaşılması gerektiğini belirtmiştir.

YARGI KARARLARI YERİNE GETİRİLMELİ

İdarenin yargı kararlarına uygun hareket etmesi ve kararların gereklerini değiştirilmeden ve gecikmeksizin yerine getirmek zorunda olması, Anayasanın 2. maddesinde “Cumhuriyetin Nitelikleri” arasında sayılan “Hukuk Devleti” ilkesinin bir gereğidir.

Bu nedenle bir yargı kararını aynen ve gecikmeksizin uygulamaktan başka bir seçeneği olmayan idarelerin yargı kararlarına uymaması, karar gereklerine göre işlem ve eylemde bulunmaması ya da biçimsel nitelikte uygulamalarla yargı kararlarını etkisiz ve geçersiz kılması söz konusu olamaz. Bu durumda; Anayasanın ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca yargı kararlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın hukuksuz işleme koymama kararı, TÜİK’in madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarına ilişkin veri setini açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları keyfi olarak hareket edemez. Anayasa ve yasalar gereği mahkeme kararlarını gecikmesizin yerine getirmek zorundadırlar."