Karar Resmi Gazete'de: Kimlik, pasaport ve ehliyette değerli kâğıt bedelleri belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, 2026 yılında kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve diğer resmi belgelerde uygulanacak değerli kâğıt bedelleri belirlendi; yeni tarifeler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Tebliğe göre, kimlik kartları 220 lira, sürücü belgeleri 1690 lira, pasaport defteri bedeli ise 1351 liraya yükseldi.
Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kâğıtların yeni satış bedelleri şöyle:
• Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL
• Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL
• Pasaport bedeli: bin 351 TL
• İkamet izni bedeli: 964 TL
KİMLİK KARTI, SÜRÜCÜ BELGESİ VE ARAÇ TESCİL ÜCRETLERİ
• Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL
• Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL
• Aile cüzdanı bedeli: bin 202 TL
• Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: bin 690 TL
• Motorlu araç tescil belgesi: bin 511 TL
• İş makinesi tescil belgesi: bin 251 TL
DİĞER BELGE ÜCRETLERİ
• Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL
• Mavi kart: 220 TL
• Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL
Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.