Karar yok ama talan var

Hatay’ın Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi’nde depremzedenin tapulu arazisindeki zeytinlikler, TOKİ’ye yol yapılacağı gerekçesiyle talan edilmesinin ardından açılan davanın ilk duruşması dün görüldü.

Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada zeytinliği talan edilen depremzede Çiğdem Arslan sanık, çalışmayı yapan Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü ise müşteki sıfatıyla yer aldı. Davaya katılmayan müştekilere sıradaki duruşmaya zorla getirilme kararı verildi. Sıradaki duruşma 18 Aralık’a ertelendi.

Çiğdem Arslan, davanın ardından yaşadıklarını ve dava sürecini aktararak şunları söyledi: “Taraflar taşeron firma çalışanı ama kendilerine kamu görevlisi gibi gösterdi. Karayolları, yüklenici firmayı yetkilendirdi ve arazimdeki asırlık ağaçlarım katledildi. Kalan son ağaçlarımın günlerce nöbetini tutarken kolluk tarafından özel mülkümden zorla çıkarıldım ve kalan ağaçlarım katledildi. SNH adlı Ankara merkezli taşeron firma çalışanları tarafından şikâyet edildim ve hukuksuzca gözaltına alındığım dava duruşması görüldü. Duruşmaya katılmadılar ve müştekilerin zorla getirilmesine karar verildi. O gün gözaltına alan kolluk kuvvetlerinin de dinlenmesine karar verildi.”

Arslan “Şu ana kadar verilen bir kamulaştırma kararı yok. Onlar sanık olması gerekirken ben sanık sandalyesindeydim. Süreç hukuksuz başladı ve hukuksuz devam ediyor. Ben sadece hakkımı ve toprağımı istiyorum” dedi.

∗∗∗

YURTTAŞTAN İZİN ALINMAMIŞTI

Ballıöz’de tapulu arazisi bulunan Çiğdem Arslan, geçen sene ağaçlarına bakmak için arazisine gitmişti. Arslan, arazisinde yaklaşık 500 ağacının söküldüğünü ve alana iş makinelerinin girdiğini görmüştü. Arslan, projeyi yürütenin Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü olduğunu ve TOKİ için yol yaptığını öğrenmişti. Müdürlükle iletişime geçen Arslan’a yetkililer, “Buraya yol yapacağız ve projeyi çizdik’’ yanıtını vermişti. Kendisinden izin alınmayan Arslan’ın araştırmaları sonucunda projenin resmileşmediği belirlenmişti.