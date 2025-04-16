‘Karargâhları Beştepe’

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek ‘‘Biz terörsüz Türkiye’ye destek oluruz. Ama soruyorum Sayın Bahçeli, sen sandıksız Türkiye istiyorlar. Ona destek mi oluyorsun yoksa gelip demokrasinin yanında mı duruyorsun?’’ dedi.

Özel, partisinin Meclis’te düzenlediği grup toplantısında başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanması, ekonomik kriz ve DEM Parti’nin ‘yeni süreç’ ile ilgili görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özel, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi ve İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında ilk gözaltıların yapıldığı 19 Mart sonrasında yaşananlar hakkında ‘‘O andan itibaren, 4 haftadır, 28 gündür, birazdan farklı farklı noktalarına temas edeceğim, olağanüstü bir süreci hep birlikte yaşıyoruz’’ dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘‘Erdoğan 19 Mart’tan sonra cuntanın başıdır’’ diye Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: “Diploma iptalinin altında imzası olanları tek tek irdeliyoruz. Bakın, bir tanesini kazıyınca konservatuvar hocası. Kazıyorsun, Sakarya Belediyesi’nde Kültür Daire Başkanı. Kazıyorsun, TÜGVA, TÜGVA eğitmeni. Kazıyorsun, kendi diplomalarında şaibeler var, tartışmalar var. Bakıyorsun, diploma iptaline, İşletme Fakültesi’ne imza attırmayanlar TÜGVAcı’yı İstanbul Üniversitesi’nin yönetimine atamışlar. O TÜGVAcı diploma iptaline imza atmış. Şimdi usulen de esasen de hukuksuz bu süreç Ekrem Başkan’la beraber kendi fakültesinden, İstanbul Üniversitesi’nden 28 kişinin de diplomasının iptaline sebebiyet verdi. Bunlardan bir tanesi Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı.

Sorbonne Üniversitesi’nden doktoralı bir profesörün diplomasını da iptal edip ‘‘Bugünden kelli sen artık lise mezunusun’’ dediler. Bir hukuk devleti düşünün ki, bunların gözü dönmüşlüğünü dönüp de sürdürmeye kalksa birileri, o hocanın dersine girdiği ve onun üzerinden diploma alan binlerce, on binlerce öğrencinin diplomasını sakatlıyorlar.

İMZA KAMPANYASI

İmza kampanyası son gelen veriyle cumartesi günü 10 milyonu aşmıştır. İmza kampanyasına devlet memurlarının, gelecekte mülakata girecek öğrencilerin ve yakınlarının tereddütlerinin oluşabilmesi ihtimaline karşı şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Kampanyada toplanan imzalar belirlediğimiz gizlilik ilkeleri çerçevesinde bir kaç gün içerisinde Genel Merkezi’mize gönderilmektedir. Dijitalleştirilmektedir, istiflenmektedir, sayımı, kontrolü yapılmaktadır ve emniyette tutulmaktadır. Yeterli imzaya bizim gayri resmi sayımlarımız sonucunda ulaşıldıktan sonra sisteme giriyoruz. 3-4 ayrı raporla imzaları saydıracağız. Resmileştireceğiz ancak hiçbir yere teslim etmeyeceğiz. Bu imzalar yüksek güvenlikli ortamda saklanacak. İmzaların gerçek rakamları noter tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşılacaktır.’’