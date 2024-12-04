Kararı asla kabul etmiyoruz

HABER MERKEZİ

İnsan hakları savunucusu avukat Nimet Tanrıkulu’nun tutuklanmasına dair İnsan Hakları Derneği ve 78’liler Hareketi birçok kentte tepki göstererek, "hukuka aykırı bir karar verilmiştir" dedi.

İHD’nin Ankara’daki Genel Merkezi ile İstanbul, Diyarbakır, Urfa, Adana, Mersin, Hatay gibi şubelerinde yapılan ve çok sayıda kurumun da destek verdiği açıklamalarda Tanrıkulu’nun asılsız gerekçelerle tutuklandığını ifade edildi.

İHD Ankara Şubesi’nde düzenlenen açıklamaya çok sayıda insan hakkı savunucusu katılırken Şube Eş Başkanı Av. Ömer Faruk Yazmacı, “Bu karar tüm sivil toplumu susturmaya, korkutmaya yönelik bir karardır. İnsan hakları savunucuları bugüne kadar yaşadıkları tüm hak ihlallerine rağmen biatsız bir şekilde mücadelelerini devam ettirmektedirler. Nimet Tanrıkulu da bu insanlardan biridir ve Nimet Tanrıkulu insan hakları mücadelesinden asla ödün vermeyecek bir kişidir. Bizler onun arkadaşları İnsan Hakları Derneği ve 78’liler Hareketi olarak Nimet Tanrıkulu’nun sonuna kadar yanındayız” diye konuştu.

1986 yılında, askeri darbenin hemen ardından kurulan İnsan Hakları Derneğinin kuruluşundan itibaren mücadelenin içinde yer alan insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’nun, 29 Kasım’da Ankara’da 7. Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği kararla tutuklandığını anımsatan Yazmacı, “Nimet Tanrıkulu, 78’liler Hareketinin kuruluşunda da yer alan ve feminist kimliği ile uluslararası alanda tanınan biri. Tutuklamaya gerekçe olarak bir itirafçının açıklamaları gösterildi" dedi.

Tanrıkulu’nun insan hakları mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak konuşmasına devam eden Yazmacı, “Nimet Tanrıkulu hakkında asılsız gerekçelerle verilen tutuklama kararını asla kabul etmiyoruz. Bu karar tüm sivil toplumu susturmaya, korkutmaya yönelik bir karardır. İnsan hakları savunucuları bugüne kadar yaşadıkları tüm hak ihlallerine rağmen biatsız bir şekilde mücadelelerini devam ettirmektedirler. Nimet Tanrıkulu da bu insanlardan biridir ve Nimet Tanrıkulu insan hakları mücadelesinden asla ödün vermeyecek bir kişidir. Bizler onun arkadaşları İnsan Hakları Derneği ve 78’liler Hareketi olarak Nimet Tanrıkulu’nun sonuna kadar yanındayız” diye konuştu.