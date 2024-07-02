Kararı tanımıyoruz!

Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin üzerinden 3 sene geçti. Kadınlar, sözleşmenin her maddesi uygulanana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlükten kaldırılmasının üzerinden dün itibarıyla 3 yıl geçti. Kadın hakları savuncuları artan şiddet ve kadın cinayetleriyle iktidarın cezasızlık politikasına dikkat çekerek mücadele edeceklerini söyledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada “3 yıl önce bugün Anayasaya aykırı şekilde İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak imza çekildi. Günde 7 kadın öldürülebiliyor, şüpheli ölümler her sene artıyorsa sorumlusu imzayı çekenlerdir. Çözüm, İstanbul Sözleşmesi’dir. Her maddesi uygulanana dek mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı. EŞİK’in açıklamasında ise torba yasalara dikkat çekilerek özetle şunlar denildi: “Torba yasalarla 9.Yargı Paketleri’yle 6284’e ve medeni haklarımıza göz dikenlere, kadın cinayetlerini görmezden gelenlere, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olanlara verilecek tek cevabımız var; kadınların hakları ve hayatları üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçin. Asla vazgeçmeyeceğiz.” Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri de fesih kararını tanımadıklarını söyledi.

AİLE DEĞİL KADIN!

“Kadınları her türlü şiddetten korumak ve kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, ortadan kaldırmak” amacıyla imzaya açılan sözleşmeyi, 11 Mayıs 2011’de ilk imzalayan ve 24 Kasım 2011’de parlamentosunda onaylayan ilk ülke Türkiye’ydi. Erdoğan’ın 20 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayımladığı kararnameyle Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği açıklandı. Türkiye, 1 Temmuz 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çekildi.

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RIZASIZ SALDIRIYA YENİ YASA

Hollanda’da, İstanbul Sözleşmesi uyarınca hazırlanan yeni yasa kapsamında dün itibarıyla rıza dışı tüm cinsel eylemlerin ‘tecavüz’ suçu sayılacağı belirlendi. 2022 yılında Hollanda’da mağduru iyi koruyan bir tecavüz yasasının hazırlanması için protestolar düzenlenmişti.