Kararınız yok hükmünde

Dem Parti, ülkenin farklı noktalarında Kobani davasını protesto etmek için mitingler gerçekleştirdi. Açıklamalarda meşru olmayan rejimin kararlarını tanımıyoruz denildi.

POLİTİKA SERVİSİ

DEM Parti Kobani davasında verilen cezalara karşı Adana, Diyarbakır ve İstanbul’da miting düzenledi.

Diyarbakır’ın sur ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı’nda yapılan eyleme, DEM Parti milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

İstanbul Esenyurt Meydanı’nda gerçekleşen mitinge ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan’ın da katıldı. Burada söz alan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Arslan, “Saray rejiminin, tek adam diktatörlüğünün bu kararını tanımıyoruz. Mücadelemizi devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Adana’nın Seyhan ilçesinin Barbaros Mahallesi’ndeki eylemde ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da yer aldı. Yapılan açıklamalarda tek adam rejimine karşı mücadele çağrıları yapılırken kararın meşruluğunun olmadığı vurgulandı.

YIKILMAYA MAHKÛMLAR

Öte yandan ülkenin birçok noktasında da protestolar gerçekleşti. Şırnak’ta DEM Parti önünde yapılan açıklamada "Rejim bir kez daha faşizmin ve IŞİD’in yanında olduğunu göstermiştir ifadeleri yer aldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun Şubesi de Hatay’da konteynerlerın önünde yaptıkları açıklamayla kararı protesto etti. İHD İskenderun Şubesi Eşbaşkanı Coşkun Selçuk, ‘‘Toplumsal barışı ve demokratik siyaseti savunanlar cezalandırılamaz’’ dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de Kobani davasında çıkan kararlar protesto edildi. SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, “Bu ülkenin tepesine çökmüş bu karanlığı söküp atmamıza az kaldı. Her tarafından çürümüş, tel tel dökülen, birbirinin üzerine basarak darbe, cunta diyerek can telaşına düşmüş bu iktidar yıkılmaya mahkûmdur. Bu rejimin meşruluğu yoktur. Kararın da meşruluğu yoktur. 21 yıldır nasıl birlikte direndiysek yarını korumak için de birlikte mücadele azmimizden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Bahçeli’nin can telaşı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalarla Kobani davasını eleştirenleri hedef aldı. Bir kez daha terör söylemine sarılan Bahçeli, “Muhalefet partilerinin arayışı usulde yumuşama ise böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmak, hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir” dedi. Bahçeli, Sinan Ateş suikastı iddianamesi ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile daha çok görünür hale gelen iktidar içerisindeki çatışma durumunu da boş geçmedi. Cumhur İttifakın’da birlik görüntüsü vermeye çalışan Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Hiç kimse karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleri ile üstlendiği görevi kötüye kullanarak barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Bu kalkışmaya neden olanların başı mutlaka ezilmelidir.” ifadelerine yer verdi.