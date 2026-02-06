Kararlı direnen emekçileri yağmur, soğuk durduramaz

Hakları için 23 Ocak’tan bu yana direnişte olan Migros depo işçilerinin eylemleri olumsuz hava koşullarına rağmen kararlı biçimde devam ediyor. 10 şehirde 12 depoda iş bırakan işçiler, yüzde 50 zam ve sendika seçme özgürlükleri ile insanca çalışma koşulları için taleplerini haykırmaya devam ediyor.

Dün Muğla Milas’tan Artvin Hopa’ya pek çok noktada Migros kasaları kitlendi, eylemlerle işçilere destek verildi. DGD-SEN’de örgütlü işçiler, bugün de 3’üncü kez Migros patronu Tuncay Özilhan’ın İstanbul Beykoz’da bulunan villasının önünde eylem yapacaklarını duyurdu. Öte yandan 105 avukat Migros işçilerinin direnişinde uygulanan gözaltılar ve sendikal hakların engellenmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

105 AVUKATTAN ÖZİLHAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Barosu basın odasında yapılan toplantıda konuşan DGDSEN avukatı Mürsel Ünder, kamu görevlileri ve savcılığı göreve çağırdı. Ünder, “Sermayenin yanında olmayan, sermayeye karşı durabilen, işçinin hakkını savunabilen bir tane savcıya ihtiyacımız var. Migros işçileri günlerdir sokaklarda çok onurlu bir direniş gösteriyor. Yalnızca depo işçileriyle sınırlı olmayan bu direnişi, Türkiye’deki tüm işçi sınıfına kendisine kurulan cendereden kurtulmak bu yoksullukla mücadele etmek ve ücretlerin her geçen gün düşürüldüğü bir ortam içerisinde fiili bir direnişle yönetilen mücadeleyi saygıyla selamlıyoruz” dedi.

AKADEMİSYENLERIN DESTEĞI BÜYÜYOR

Migros depolarında çalışan işçilerin insanca yaşanabilecek bir ücret talebiyle başlattığı mücadeleye akademisyenlerden destek gelmeye devam ediyor. Aralarında profesör, doçent ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 314 akademisyen, yayımladıkları ortak bildiriyle Migros depo işçilerinin yanında olduklarını duyurdu.

İşçilere omuz vermek için Migros’u da bünyesinde bulunduran Anadolu Grubu’na yazılan açık mektuba imzacı olanların sayısı da arttı. 818 farklı kültür sanat emekçisi, Anadolu Grubu ve patron Özilhan’a seslenerek "Büyük depo direnişinin yanındayız" dedi.