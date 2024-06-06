Kararlı duruş kazandırdı

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş Sendikası, İzmir’de bulunan HMS Makina’da önceki gün alınan grev kararının ardından dün toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Sendika, dün greve çıkma kararı almıştı.

İşverenle yapılan görüşmelerde taleplerinin önemli ölçüde karşılandığını belirten sendikadan yapılan açıklama şöyle:

"İzmir Şubemize bağlı HMS Makina işyerinde 20 Kasım 2023 tarihinde başlayan yaklaşık 6 ay süren toplu pazarlık sürecinde anlaşma sağlanmaması üzerine 5 Haziran Çarşamba greve çıkma kararı alınmıştı. Greve 1 gün kala, 4 Haziran günü işverenin talebiyle bir görüşme yapıldı. Yapılan toplantıda üyelerimizin taleplerinin önemli ölçüde karşılanması üzerine anlaşma tutanağı imzalandı. Kazanan aylardır direnen HMS Makina işçisi olmuştur."