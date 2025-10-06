Karasu'da bir erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumsalda erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi’nde sahildeki balıkçılar, kumun üzerinde çıplak halde hareketsiz yatan bir erkek gördü.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede ise cesedin, Yunus Tufan’a ait olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Tufan’ın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.