Karasu’da göl ve ilçe merkezinden geçen kanal dondu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde dereceler-7’yi gösterdi. Karadeniz’e sıfır konumda bulunan Küçükboğaz Gölü ile gölü Sakarya Nehri’ne bağlayan kanal dondu. Gölün ve kanalın donmuş hali havadan görüntülendi.

Karasu’da sabah saatlerinde -7 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesinin ardından Aziziye ve Karasu mahallelerini ayıran 50 hektarlık Küçükboğaz Gölü’nün Karadeniz ile birleştiği bölge ve gölden Sakarya Nehri’ne doğru akan 9 bin 300 metrelik kanal dondu. Kanalın üzerinde oluşan buz tabakaları ve donan göl dron ile havadan görüntülendi.