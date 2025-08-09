Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
Karasu’da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

İsa ÇİÇEK/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Ali Rıza Aykut (83) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Yuvalıdere kavşağında F.C. (20) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ali Rıza Aykut’un kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Aykut kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Rıza Aykut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

