Karataş Plajı’ndan talanı durdurun

Fethiye’de kıyıların halkın ortak kullanımına kapatılması ve çevre tahribatı konusundaki tepkiler artarak devam ediyor. Kıyılar Halkındır Fethiye İnisiyatifi, Karataş’ta süregelen hukuksuz uygulamalara yönelik bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, kamu alanlarının çeşitli kişi ve kurumlara peşkeş çekildiği belirtilirken, yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

YASALAR HİÇE SAYILIYOR

İnisiyatifin açıklamasında, Karataş’taki doğa talanının bölgedeki ekosistemi, yerel halkın geçim kaynaklarını ve yaşanabilir çevreyi tehdit ettiği vurgulandı. Kaymakamlık başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının yasalar çerçevesinde hareket etmesi gerektiği belirtilerek, hukuksuzluklara göz yumanların suça ortak olduğu ifade edildi. Açıklamada yetkililere şu sorular yöneltildi:

• Kamunun ortak kullanımına ait alanlar kimlere, hangi gerekçelerle peşkeş çekilmektedir?

• Çevreyi ve doğal yaşamı korumakla yükümlü olan kurumlar neden hukuksuzluklara müdahale etmemektedir?

• Yasaları hiçe sayarak rant uğruna Karataş’ın doğasını ve geleceğini yok etmek isteyenlere neden izin verilmektedir?

GÖREVİNİZİ YAPIN

“Buradan açıkça ilan ediyoruz, Karataş’ta talanın derhal durdurulmasını, sorumluların hesap vermesini ve Karataş’ın eski haline getirilmesini talep ediyoruz” denilen açıklama, şu ifadelerle son buldu:

“Kaymakamlığı, anayasal görevlerini yerine getirmeye, hukuksuzlukları durdurmaya ve halkın hakkını korumaya çağırıyoruz. Bugün burada, Fethiye halkı olarak adaletin, hukukun ve doğamızın yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Devletin çıkarmış olduğu mevzuatlar sadece vatandaşlara mı uygulanacak! devletin bir kurumunun çıkardığı kanun ve yönetmelikleri devletin diğer kurumları tarafından nasıl yok sayılıyor? Tüm duyarlı yurttaşları, demokratik kitle örgütlerini, çevre aktivistlerini ve basını bu sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz. Halkız, haklıyız, kazanacağız.”