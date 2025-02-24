Karataş Sahili’nin yağmalanmasına karşı suç duyurusu

Muğla Fethiye’de Karataş Sahili’ndeki yağmaya karşı Kıyılar Halkındır Fethiye İnisiyatifi suç duyurusunda bulundu. Fethiye Adliyesi önünde yapılan açıklamada Yeşim Göksoy, “Rant uğruna doğamız katlediliyor, sahiller, kıyılar betonlaştırılıyor! Karataş Sahili’nde yürütülen hukuksuz projeler, sadece ekosistemi değil, hepimizin geleceğini yok ediyor. Anayasal hakkımız olan kıyılara erişim hakkı gasp ediliyor, sermayeye peşkeş çekiliyor, özetle ekokırım yaşanıyor. Doğa talanına göz yumuluyor” dedi.

Kamuya ait arazilerin üzerinde kaçak yapıların yükseldiğini vurgulayan Göksoy, “Bu skandal karşısında sorumlular üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bu yağmaya, hukuksuzluğa ve doğa katliamına sessiz kalmayacağız! Karataş Sahili’ni yok etmeye çalışanlardan hesap sormak için suç duyurusunda bulunuyoruz. Adalet arayışımıza destek veren, doğamıza sahip çıkan duyarlı yurttaşlar, çevre savunucuları ve hukukçuları ile buradayız. Bugün susarsak, yarın kaybedecek bir doğamız kalmayacak. Biz bitti demeden bitmeyecek bu mücadelede bugüne kadar gerek fiziken gerek mesajlarıyla destek olan tüm halka teşekkür ediyoruz” diye konuştu.