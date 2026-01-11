Karatede iki madalya
Karate 1 Seri A maçlarında Türkiye'yi temsil eden iki sporcu madalya kazandı.
Kaynak: Spor Servisi
Gürcistan'da düzenlenen Karate 1 Seri A karşılaşmalarında Hira Nur Temizel gümüş, Kutluhan Duran bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'de gerçekleştirilen Karate 1 Series A müsabakalarında kadınlar kumite 50 kiloda mücadele eden Hira Nur Temizel, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Erkekler katada mücadele eden Kutluhan Duran ise bronz madalya elde etti.