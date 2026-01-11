Giriş / Abone Ol
Karate 1 Seri A maçlarında Türkiye'yi temsil eden iki sporcu madalya kazandı.

Spor
  • 11.01.2026 11:53
  • Giriş: 11.01.2026 11:53
  • Güncelleme: 11.01.2026 12:06
Kaynak: Spor Servisi
Karatede iki madalya
Gürcistan'da düzenlenen Karate 1 Seri A karşılaşmalarında Hira Nur Temizel gümüş, Kutluhan Duran bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'de gerçekleştirilen Karate 1 Series A müsabakalarında kadınlar kumite 50 kiloda mücadele eden Hira Nur Temizel, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler katada mücadele eden Kutluhan Duran ise bronz madalya elde etti.

