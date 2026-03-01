Karatede otuz madalya

Milli sporcular, Bosna Hersek'te düzenlenen 28. Büyükler ve Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Banja Luka şehrinde yapılan ve 11 ülkeden 343 karatecinin mücadele ettiği şampiyona sona erdi.

TOPLAMDA 30 MADALYA KAZANILDI

Türkiye'nin 60 kişiyle temsil edildiği organizasyonda milli sporcular, 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanarak Balkan şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, büyük bir başarı elde ettiklerini ve madalya sıralamasında zirvede yer aldıklarını belirtti.

Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Taşdemir, "Sporcularımızın azmi ve teknik ekibimizin özverili çalışması bu başarının temelini oluşturdu.

Ayrıca organizasyonda görev alan hakemlerimiz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Elde edilen sonuçtan dolayı tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.