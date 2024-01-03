Karatepe'den enflasyon sepeti tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, “Birkaç yıl öncesine kadar enflasyon sepetinde yer alan maddelerin de fiyatları açıklanıyordu. Uzun zamandır ‘Alın size enflasyon verisi’ demekle yetiniyorlar. İktidarın istikrarlı olduğu bir konu varsa o da yüksek enflasyon oranıdır: 2022'de yüzde 64,27 2023'de yüzde 64,77 ” dedi.

A- A A+

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 64,77; aralık ayı enflasyonunu ise aylık yüzde 2,93 olarak açıkladı. CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı. Karatepe’nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Çok çabuk unutuyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar enflasyon sepetinde yer alan maddelerin de fiyatları açıklanıyordu. Uzun zamandır ‘Alın size enflasyon verisi’ demekle yetiniyorlar. İktidarın istikrarlı olduğu bir konu varsa o da yüksek enflasyon oranıdır: 2022'de yüzde 64,27 2023'de yüzde 64,77”