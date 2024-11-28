Karatepe'den sahte dolar açıklaması: Bu miktarda sahte banknot engellenemediyse vahim bir olay

CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sahte dolar haberleri ve başlatılan soruşturmalarla ilgili açıklamarda bulundu. Karatepe, "600 milyon dolar hacim olarak çok büyük yer tutar. Birisinin cebine koyup dolaştırabileceği bir şey değil. Türkiye gibi güçlü bir devletin bu miktarda sahte banknotun piyasaya sürülmesini engelleyememiş olması gibi bir şey söz konusuysa bu zaten başlı başına vahim bir olay" dedi. Karatepe, iktidarın somut açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Kartepe şunları söyledi:

“Türkiye’de döviz talebi var, bunu görüyoruz. Bugün bir döviz bürosuna uğradığımızda 5 dolar, 10 euro gibi tutarlarda döviz talebi olduğunu da gördük. Döviz talebi iki şekilde karşılanabilir. Bunlardan bir tanesi bankadaki hesabınızdan aldığınızda kaydi olarak banka size o dövizi satar. Siz de hesabınızda görürsünüz. Bir de efektif dediğimiz yani banknot halinde var olan paraya talep olur. Piyasada işlem gören de budur. Kaydi işlemde bir sınır yok. Banka size istediği kadar döviz satabilir. Onu kendisi riskini yöneterek bilançosunda bunu bulundurabilir. Fakat efektif döviz talebi fiili olarak basılı parayla karşılanabilir. Bunun dışında başka karşılanma ihtimali yok. 600 milyon dolar hacim olarak çok büyük yer tutar. Birisinin cebine koyup dolaştırabileceği bir şey değil. Türkiye gibi güçlü bir devletin bu miktarda sahte banknotun piyasaya sürülmesini engelleyememiş olması gibi bir şey söz konusuysa bu zaten başlı başına vahim bir olay. Üstelik baskı kalitesinin gerçekten ayırt edilemeyecek şekilde olması ki banknotların güvenlik özellikleri çok ileri safhadadır. Makineler bile bunu ayırt edemiyor bilgisinin koro halinde sunulmuş olmasının yakından izlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. İktidarın bu konuda çok somut, net açıklama yapması lazım. 600 milyon dolar nasıl piyasaya sürülmüş eğer sürülmüş ise bunun sorumluları kimdir, buradan ne murat ediliyor? Kamuoyuyla paylaşılması gerek."