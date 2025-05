Karavan tutkunları İzmir’de bir araya geldi

İzmir Karavan Show, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Park Bornova’da karavan tutkunları araya getirdi.

İzmir’de ilk kez bir AVM’nin otoparkında 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İzmir Karavan Show’da; 41 çeşit çekme ve motokaravan ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Seyahat ve doğaseverleri en yeni karavan modelleriyle buluşturan Karavan Show, İzmir ve Manisa bölgesinde üretim yapan sektörün en prestijli firma ve markalarını bir araya getirdi. Karavan meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği Karavan Show’da çekme ve motokaravanları sergileyen karavan üreticileri, yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ve bu etkinliğin üretim planlamalarını değiştirmeye neden olduğunu, üretim kapasitelerini arttıracaklarını ifade etti.



İzmir, böyle bir etkinliği hasretle bekliyordu"

Karavan Show’un İzmir’in uzun süredir beklediği ve bir buçuk yıldır yapılmayan bir etkinlik olduğunu söyleyen İzmir Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Durukan, "İzmir, böyle bir etkinliği hasretle bekliyordu. Yoğun bir talep var; açıkçası bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Ancak her şey çok güzel geçiyor ve ilgi alaka bizi çok mutlu etti. Bu etkinlik, bizim için gayet doyurucu oldu. Sektöre kazandırdıkları ise şunlardır. Burada şu an 50’den fazla karavan bulunuyor. Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz, her birini tek tek test etme şansına sahip oluyor. Bütün karavanlar, motokaravanlar, çekme karavanlar sergileniyor. Ziyaretçiler, karavanların içine girip mobilyalarına dokunarak aralarındaki farkları gözlemleyebiliyor. Donanımlarını öğreniyorlar. Ayrıca, her bir ziyaretçimize bilgilendirme yapıyoruz. Birçok müşterimize, araçlarının karavan taşıyıp taşımayacağı konusunda da yardımcı oluyoruz" dedi.