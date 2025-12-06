Karaya vuran yavru fok koruma altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde karaya vuran yavru fok koruma altına alındı.

Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı Plajı'nda karaya vuran yavru foku bulan balıkçılar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yavru fokun annesiyle birlikte yaşayabilmesi için çevredeki mağaraları inceledi. Ancak ilçede etkili olan fırtına ve denizdeki hareketlilik nedeniyle uygun bir mağara bulunamadı. Bunun üzerine yavru fok koruma altına alınarak İzmir Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi.

Öte yandan, bir balıkçının yavru foka hitaben, "Bizim ağlarımızı yemeyeceksin. Seni iyileştireceğiz evlat, balıkçı da olsak vicdanımız var. Seviyoruz seni. Gelecekler seni götürecekler." şeklindeki konuşması ve yavru fokun ses çıkarması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.