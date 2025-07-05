Karayazı’da dolu yağışı etkili oldu

Erzurum’da sağanak yağış Karayazı’da dolu şeklinde etkili oldu.

Erzurum ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Karayazı ilçesinde öğle saatlerinden itibaren dolu yağışı yaşandı. İlçe merkezinin beyaza büründüğü Karayazı’da hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Erzurum’un kuzey ve doğu kesimleri ile Ardahan ve çevresinde sağanak yağışın etkili olacağı, ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.