Karayazı’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aile yok oldu. Kazada anne, baba ve erkek çocuk yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Muş Malazgirt yönünden gelip Karayazı’nın Bezirhane Mahallesi istikametine seyreden araç, iddiaya göre hızla seyreden otomobil kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Araç takla atarak yaklaşık 15 metre sürüklendi.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.