Karayılan'dan Suriye açıklaması: Saldırıların amacı Türkiye'deki süreci boşa çıkarmak

PKK liderlerinden Murat Karayılan, Rojava’ya yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bölgenin yeniden dizayn planında Kürt halkının yer almasını istemedikleri açıktır. Kürt halkının irade ve statü sahibi olmasını istemiyorlar" diyen Karayılan,Türkiye'deki sürecin de yaşananlardan olumsuz etkileneceğini söyledi.

ANF'nin aktardığına göre Karayılan, saldırıların amacının, "Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de başlattığı süreci boşa çıkarma girişimi" olduğunu söyledi.

Karayılan, "Bu saldırı Kürt halkının tüm kazanımlara karşıdır. Bir komplo olarak hazırlanmıştır. Bu komploda hem uluslararası güçler hem de yerel güçler yer alıyor. Bu güçler çıkarlarını burada gördüler. Bu saldırıları bu nedenle örgütlediler" ifadelerini kullandı.

ABD'YE DOLAYLI SİTEM

Rakka'da IŞİD'lilerin tutulduğu Aktan Hapishanesi'nin çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını hatırlatan Karayılan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"SDG Komutanı Heval Çiya, bu konuda koalisyondan yardım istediklerini ancak iki gündür koalisyonun buna cevap vermediğini söyledi. Bu ne anlama gelmektedir? Bu devletler demek ki sadece çıkarlarına bakıyor. Verilen sözlerin bir anlamı yokmuş."

"TÜM DÜNYAYA ULUS OLDUĞUMUZ GÖSTERMELİYİZ"

Karayılan, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi seferberlik ilan edilmesine değindi:

"Bu seferberlik tüm Kürdistan için ilan edildi. Ve tüm halkımız Rojava’ya sahip çıkmalıdır. Biz tüm dünyaya bir ulus olduğumuzu, bir olduğumuzu göstermeliyiz. Bizi kapı dışarı edemezseniz, biz topraklarımızda binlerce yıldır yaşıyoruz, kendi çıkarlarınız için bunu yok sayamazsınız. Eylemlerimizle ve Rojava’ya sahip çıkarak, bir ulus olarak bunu göstermeliyiz. Rojava halkımız; bedeli ne olursa olsun sizleri asla yalnız bırakmayacağız."