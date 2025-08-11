Karayılan’dan çözümün adresi Meclis vurgusu

Haber Merkezi

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, barış komisyonu kurulmasını "olumlu ve yerinde" bir adım olarak nitelendirdi. Karayılan, PKK'ye yakın bir medyaya verdiği röportajda, gündeme dair konuştu. Murat Karayılan, TBMM'de kurulan komisyona dair görüşlerini şöyle açıkladı:

"Kuşkusuz çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Halkın tüm temsilcilerinin bulunduğu yer oraysa, bize göre de -daha önce dediğimiz gibi- çözümün adresi Meclis’tir. Meclis de komisyon yöntemiyle gündemine alabilir. Onun için belirttiğim gibi Meclis’te bir komisyonun kurulması yerinde bir adımdır. Başarılı olmasını umut ediyoruz. Bunun için yüzeysel yaklaşmamak, taktik biçimde ele almamak gerekiyor. Yine siyasi partilerin dar parti çıkarlarını değil tüm Türkiye’nin çıkarlarını esas almaları gerekiyor. Dar oy hesaplarıyla değil, Türkiye halklarının çıkarları hesabıyla yaklaşmaları büyük önem taşıyor."