Karayipler’de ABD korsanlığı sürüyor

Dış Haberler

ABD’nin petrol tankerlerine yönelik ablukası sürerken, Venezuela hükümeti ABD baskılarına rağmen günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varile ulaştığını bildirdi.

ABD’nin bir süredir abluka altına aldığı Venezuela açıklarında 3’üncü bir petrol tankerini takibe aldı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine isminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD’li yetkili, gemiye “mahkeme kararıyla el konulacağını” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık’ta kanıt gösterme gereği duymayarak “uyuşturucu terörizmini finanse ettiği” iddiasıyla Venezuela’ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz bir abluka” uygulanması yönünde talimat vermişti.

ABD’nin hedefindeki Venezuela’da Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinin bu yıl için öngörülen günlük 1.2 milyon varillik petrol üretim hedefine, ABD’nin baskılarına rağmen ulaştığını bildirdi. Rodriguez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, “Üretken Bağımsızlık Planı” kapsamında 2026 yılı için yeni başarılara ulaşmayı istediklerini belirtti.

Rodriguez, “Onurlu ve özgür kadınlar ile erkeklerden oluşan halkımızın alabileceği en güzel Noel hediyesi, emperyalist baskılar, düşmanlıklar ve Venezuelalıların insan haklarına yönelik yasa dışı uygulamalar karşısında duran ve bunları yenen petrol emekçilerimizin olağanüstü çabasıdır” ifadesini kullandı.

İRAN İLE İŞBİRLİĞİ VENEZUELA

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD’nin Venezuela’ya ait bir petrol tankerine el koymasını uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi; İran’dan kapsamlı işbirliği teklifi aldıklarını açıkladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD’nin Venezuela’ya ait bir petrol tankerine el koymasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gil, söz konusu müdahaleyi “uluslararası korsanlık” olarak tanımladı ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açıkça ihlal edildiğini savundu.

Gil, ABD’nin tankerine el koymasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü belirterek, görüşmede Karayipler’de yaşanan son gelişmelerin, ABD’nin tehditlerinin ve Venezuela’ya ait petrol yüklü tankerlerin alıkonulmasının ele alındığını ifade etti. İran’ın bu süreçte Venezuela’ya “her alanda işbirliği” teklifinde bulunduğunu da duyurdu.

Venezuela yönetimi ABD’nin Karayipler’de tankerlere el koymasını “açık bir hırsızlık” olarak nitelendiriyor.