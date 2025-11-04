Karayipler’de askeri üs inşası

ABD emperyalizmi petrol zengini Venezuela'ya yönelik tehditlerine hemen her gün yenilerini ekliyor. Başkan Donald Trump bu kez de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu söyledi. Trump, CBS TV'de ABD’nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusunu yanıtlarken tehditler savurdu, "Maduro'nun günleri sayılı mı?" şeklindeki soruya "Evet, öyle diyebilirim" yanıtını verdi.

Trump, Venezuela topraklarına yönelik ABD’nin askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin de "Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem" dedi.

SALDIRI İÇİN ONAYA İHTİYAÇ YOK

Trump yönetiminin, Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlediği saldırılar için Kongre'nin onayına ihtiyacı olmadığını savunduğu belirtildi. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan bir üst düzey yetkili, Trump yönetiminin bu saldırıları "1973 Savaş Yetkileri Kararnamesi" kapsamındaki "savaş durumu" seviyesinde görmediğini, bu nedenle saldırılar için Kongre'nin onayına ihtiyacı olmadığını savundu.

Bu kararname, ABD Başkanı'nın, Kongre tarafından onaylanmayan askeri eylemleri, 60 günün ardından sonlandırmasını gerektiriyor.

Trump Venezuela'ya yönelik Karayipler’de askeri üs inşası Venezuela’ya saldırmanın yollarını arayan ABD, Karayipler'de kalıcı askeri üs inşasına başlarken Trump tehditlerini sürdürüyor. ABD Başkanı, Maduro’nun günlerinin sayılı olduğunu söylerken Güney Amerika'da gerilim yüksek provokasyonlarını sürdürürken Reuters'ın haberine göre, ABD ordusu, Karayipler'de uzun süredir terk edilmiş eski bir Soğuk Savaş deniz üssünü yeniliyor. Üssün Venezuela'da olası saldırı için kullanılacağı kaydedildi.

Reuters'ın çektiği fotoğraflara göre, donanma tarafından 20 yıldan uzun süre önce kapatılan Porto Riko'daki eski Roosevelt Roads deniz üssündeki inşaat çalışmaları, 17 Eylül'de ekiplerin pistlere giden taksi yollarını temizleyip yeniden asfaltlamaya başlamasıyla başladı.

Donanma 2004 yılında tesisten çekilene kadar Roosevelt Roads, dünyanın en büyük ABD donanma üslerinden biriydi. Bir ABD yetkilisi, üssün stratejik bir konuma sahip olduğunu ve ekipman toplamak için geniş bir alan sunduğunu söyledi. ABD, Roosevelt Roads'daki iniş ve kalkış kabiliyetlerinin yükseltilmesinin yanı sıra, Porto Riko ve ABD Virjin Adaları'ndaki St. Croix'deki sivil havaalanlarında da tesisler kuruyor. Adalar, Venezuela'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Amerikan askeri yetkililerle konuşan Reuters, Porto Riko ve Virgin Adaları'ndaki yeni inşaatın, ABD ordusunun Venezuela içinde operasyonlar yürütmesini sağlayabilecek hazırlıklara işaret ettiğini doğruladı.

KARAYİPLER’DE PROVOKASYON

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele bahanesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Maduro, ABD'nin kendisini iktidardan düşürmeyi planladığını söylüyor.

ABD'nin Venezuela'yı hedef alması Güney Amerika'da tansiyonu yükseltirken bölge ülkeleri de ABD'ye tepkili.