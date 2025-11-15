Karayipler’de saldırının ismi belli oldu: Kod adı Güney Mızrağı

Karayip kıyılarına askeri yığınak yaparak bölgeyi savaşa sürükleyen ABD, Latin Amerika’daki emperyalist saldırılarına ve işgal planlarına isim koydu. Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla “Batı Yarımküre’de uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele” iddiasıyla “Güney Mızrağı Operasyonu’nu” başlattıklarını duyurdu.

‘AMERİKA’NIN MAHALLESİ’

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, operasyonun Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütüleceğini ve amacın “ABD anakarasını korumak, Batı Yarımküre’deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmek ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemek” olduğunu iddia etti.

Pentagon ocak ayında, diğer görevlerinin yanı sıra “uyuşturucuyla mücadele operasyonları yürütmek” amacıyla “yüzey gemileri ve insansız hava araçları” konuşlandırmak için Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü’nün oluşturulduğunu duyurmuştu.

UÇAK GEMİSİ YOLLADI

Açıklama, ABD donanmasının dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un SOUTHCOM’un sorumluluk sahasındaki Latin Amerika sularına ulaştığının duyurulmasının ardından geldi.

Ağustos ayından bu yana Karayip kıyılarına benzeri görülmemiş deniz ve hava gücü yığan ABD ordusu, Karayipler Denizi ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknelere saldırı düzenledi. Çok sayıda savaş gemisinin yanı sıra 15 bin civarında askerin sevk edildiği bölgede şimdiye kadar düzenlenen 20 saldırıda en az 80 kişi yaşamını yitirdi.

‘AMERİKA’NIN MAHALLESİ’

Saldırılarına ilişkin hiçbir kanıt göstermeyen ABD’nin Batılı ortaklarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok ülke uluslararası hukuku ihlal ettiği itirazlarını dile getiriyor. Son olarak Kanada’daki G7 toplantısının ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın Karayipler’deki saldırılarını savunarak “Avrupalılar bize ulusal güvenliğimizi nasıl koruyacağımızı dikte edemez” demişti. Hegseth de dün yaptığı açıklamada “Batı Yarımküre, Amerika’nın mahallesidir ve biz onu koruyacağız” dedi.

Venezuela ise ABD’nin zengin enerji kaynaklarını ele geçirmek için Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirerek ülkede ABD işbirlikçisi bir hükümet kurmayı amaçladığını söylüyor. Trump, CIA’e ülkede operasyon talimatı verdiğini de geçen ay duyurmuştu.

Venezuela ordusu hafta başında emperyalist tehdide karşı iki günlük bir tatbikat için yaklaşık 200 bin askerini seferber ettiğini açıklamıştı. Maduro, önceki gün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada ABD’nin saldırılarını meşrulaştırmak için kullandığı “uyuşturucuyla mücadele” iddiasına işaret ederek “Biyolojik veya kimyasal silahlarımız olduğunu söyleyemedikleri için tuhaf bir söylem uyduruyorlar” demişti.

Başkent Caracas’ta öncesi Birleşik Sosyalist Parti’nin (PSUV) yaptığı çağrıyla düzenlenen mitingde ise Maduro, ülkenin farklı bölgelerinden gelen gençlere ABD’den gelebilecek bir işgal tehdidine karşı hazırlıklı olma çağırısında bulundu.

On binlerce kişinin hükümete destek verdiği mitingde ABD’li CNN kanalının sorularını yanıtlayan Maduro, ABD halkını Amerika kıtasının barışı için birlik olmaya çağırırken “Artık sonsuz savaşlar olmasın. Artık haksız savaşlar olmasın. Artık Libya olmasın. Artık Afganistan olmasın” dedi.

Trump’ın hedefindeki bir başka isim olan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise Trump’ı “barbar” olarak nitelendirerek ABD’nin uyuşturucu kaçakçıları yerine fakir gemicileri öldürdüğünü kaydetti.

Amerikan NBC’nin sorularını yanıtlayan Petro, saldırıya uğrayan teknelerin kartellerle ilişkili olabileceği ihtimalini dışlamasa da “Öyle olsalar bile usulüne uygun olarak yakalanıp gözaltına alınmaları gerek” dedi.

Uyuşturucu kaçakçılığında en kilit noktanın “istihbarat” olduğunu belirten Petro, ülkesinin ABD’yle istihbarat paylaşımını durdurmasına ilişkin “insanlığa karşı suçla işbirliği yapmayacaklarını” söyledi.

MOSKOVA’DAN TEPKİ

Maduro’nun askeri destek istediği iddialarının odağındaki Moskova’dan artan gerilime ilişkin açıklamada geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, uluslararası hukukun dünyanın bazı bölgelerinde “içler acısı” hale geldiğini belirterek, “Karayipler ve Venezuela’da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz. Her şeyin uluslararası hukuka uygun olmasını diliyoruz” dedi.

ASKERLERE YARGI YOK

ABD basını, ordunun Latin Amerika’da “uyuşturucuyla savaş” iddiasıyla düzenlediği saldırılara katılan askerlerin gelecekte yargılanmayacağını öne sürdü.

Washington Post’un haberine göre temmuz ayında operasyonların hukuki boyutuna ilişkin gizli bir görüş yayımlayan ABD Adalet Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı Ofisi (OLC), operasyonların “uluslararası olmayan silahlı çatışma” kapsamında olduğunu ve bu sebeple Latin Amerika’da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik askeri saldırıların “iç hukuka uygun” olduğunu savundu.

SALDIRI SEÇENEKLERİ TRUMP’IN MASASINDA

ABD’deki CBS News kanalı, ismi açıklanmayan askeri yetkililere dayandırdığı haberinde Beyaz Saray’da yapılan toplantıda Venezuela topraklarına saldırı dahil güncellenmiş tüm askeri seçeneklerin Trump’a iletildiğini aktardı.

Kaynaklara göre söz konusu toplantıya, Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Bununla birlikte toplantıda Venezuela’ya yönelik nihai bir karar alınmadı.

OPERASYONU KİM YÖNETECEK?

Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vasquez (sol), Hegseth (orta) ve Holsey

“Güney Mızrağı” duyurusuyla Venezuela ve ötesindeki ABD operasyonlarına yeni bir isim verip verilmediği veya bunun genişletilmiş bir misyonun başlangıcı olup olmadığının yanı sıra operasyonun başında kimin olacağı da belirsizliğini koruyor.

SOUTHCOM’un başındaki isim Amiral Alvin Holsey, geçen ay görev süresinin dolmasına iki yıl kala istifa etme kararı almıştı.

ABD basınına göre Holsey, Hegseth’in aksine daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Öte yandan Trump’ın “Panama Kanalı’nı geri istediği” tartışmalarının sürdüğü şubat ayında ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada “Latin Amerika ve Karayipler’in, dünyanın geleceğini belirlemeye yönelik acil bir müdahalenin ön saflarında yer aldığını” söylemişti. Holsey, “Çin’in bölgede artan mevcudiyetine karşı mevcudiyetle karşılık vermesi gerektiğini” kaydetmişti.