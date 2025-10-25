Karayipler’de savaş çanları

Dış Haberler

Amerikan ordusunun Karayipler’deki askeri yığınağı sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela'ya yönelik kara operasyonu hazırlığında olduklarını açıklamasıyla iki ülke savaşın eşiğinde.

ABD ordusu “uyuşturucuyla savaş” bahanesiyle Venezuela çevresinde askeri ablukasını artırırken Trump, “Yakında Venezuela’da bir kara operasyonu göreceğiz” dedi.

KONGRE’YE DANIŞMAYACAK

“Kartellere” yönelik saldırılarda Kongre onayı almayı planlamadığına işaret eden Trump, “Savaş ilanı isteyeceğimizi sanmıyorum. Ülkemize uyuşturucu getiren insanları öldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddialarını da yalanladı.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dâhil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

CIA’İ DEVREYE SOKTU

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada da geçmiş on yıllarda Latin Amerika’da özellikle sol hükümetlere yönelik birçok darbe ve rejim değişikliğinin arkasında bulunan CIA’e Venezuela’da gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini kabul etmişti. Axios haber sitesine konuşan bir kaynak ise CIA ile birlikte 3 istihbarat servisinin de operasyonlarla ilgili tartışmalara dâhil olduğunu söyledi.

ASKERİ YIĞINAK

Karayip Denizi'nde savaş gemileri, savaş uçakları, bombardıman uçakları, deniz piyadeleri, insansız hava araçları ile son on yılların en büyük askeri yığınağını yapan ABD ordusu, Kongre onayı almadan Venezuela kıyılarında “uyuşturucu taşımakla” suçladığı teknelere düzenlediği 8 saldırıda en az 30 kişiyi öldürdü.

TATBİKATLAR BAŞLADI

Venezuela’da ise ABD’nin tehditlerine karşı hazırlık sürüyor. Trump’ın kara operasyonu sinyalinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde 72 saat sürecek, özellikle Karayip Denizi kıyılarını kapsayan askeri tatbikatların başlatıldığını bildirdi. ABD’yi ülkesine önelik her gün “psikolojik bir savaş” yürütmekle suçlayan Maduro, ABD'nin ülkesinde “rejim değişikliği” peşinde olduğunu yineledi.

İŞÇİLER EN BÜYÜK KALKAN

Washington’a “çılgın bir savaştan kaçınma” çağrısı yapan Maduro, ABD'nin ülkeye müdahale etmesi durumunda “en büyük ulusal kalkan” olarak nitelediği işçi sınıfının “ayaklanacağını ve iktidar yeniden kazanılana kadar kapsamlı bir devrimci grev ve sivil itaatsizlikle mücadele edeceğini” kaydetti. Venezuela Devlet Başkanı “ işçi sınıfının, özellikle ABD'den gelecek herhangi bir dış tehdit karşısında vatanı savunmak ve genel seferberlik için hazır olması gerektiğini vurguladı.

Maduro, çarşamba günü yaptığı açıklamada da Karayipler'deki ABD'nin olası harekâtına karşı “Rus yapımı binlerce uçaksavar füzeyi ülkenin stratejik hava savunma bölgelerine konuşlandırdıklarını” söylemişti. Maduro, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise, yaptığı açıklamada ordunun hâlihazırda kıyılarda konuşlu olduğunu ve en yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını belirtti. Lopez, CIA’in Venezuela’da rejim değişikliği amacına ulaşamayacağını vurguladı.