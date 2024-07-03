Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, şiddeti "Kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası'nın dün gece Jamaika'nın başkenti Kingston'un yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtilirken, hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı ve kuzeybatı yönünde ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kasırganın yarın Cayman Adaları'nı, 5 Temmuz'da ise Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı etkileyeceği belirtildi.

Kasırganın etkili olduğu Karayipler ülkelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.