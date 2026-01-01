Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karayolları duyurdu: Bazı yollar geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Karayolları tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Van ile Kayseri-Niğde yolları geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Güncel
  • 01.01.2026 14:31
  • Giriş: 01.01.2026 14:31
  • Güncelleme: 01.01.2026 14:45
Kaynak: AA
Karayolları duyurdu: Bazı yollar geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Fotoğraf: AA

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, bazı yolların geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatılmasına neden oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ağrı-Van ile Kayseri-Niğde yollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

BirGün'e Abone Ol