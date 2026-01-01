Karayolları duyurdu: Bazı yollar geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, bazı yolların geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatılmasına neden oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ağrı-Van ile Kayseri-Niğde yollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldığı duyuruldu.