Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara'da 2 taşınmaz satacak

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 2 taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

KGM 4. Bölge Müdürlüğün'ün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedikköy ve Susuz mahallelerindeki taşınmazların satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

17 MİLYON 145 BİN TL'YE SATILACAK

İhale kapsamında 762 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 17 milyon 145 bin lira, geçici teminat tutarı ise 514 bin 350 lira olarak belirlendi.

Susuz Mahallesi'ndeki 2 bin 462 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 41 milyon 853 bin 830 lira, geçici teminat tutarı 1 milyon 255 bin 614,90 lira oldu.

Söz konusu 2 ihale, 4 Şubat 10.00 ve 11.00 saatlerinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde gerçekleştirilecek.