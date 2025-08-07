Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karayolları Genel Müdürlüğü iki ilde kamulaştırma yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kırklareli ve Mersin'deki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı aldı. Kamulaştırmalar, bağlantı yolları ve devlet yolu projelerinin tamamlanması amacıyla yapılacak.

Ekonomi
  • 07.08.2025 09:29
  • Giriş: 07.08.2025 09:29
  • Güncelleme: 07.08.2025 09:37
Kaynak: AA
Karayolları Genel Müdürlüğü iki ilde kamulaştırma yapacak
Foto: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Lüleburgaz-Çorlu ayrımı-Büyükkarıştıran ve Babaeski-Lüleburgaz ayrımı-Babaeski tren istasyonları bağlantı yolları ile Silifke-Mut devlet yolu projeleri kapsamında Kırklareli ve Mersin'deki bazı taşınmazlar için kamulaştırma yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Buna göre, KGM tarafından Lüleburgaz-Çorlu ayrımı-Büyükkarıştıran ile Babaeski-Lüleburgaz ayrımı-Babaeski tren istasyonları bağlantı yolları projeleri kapsamındaki yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

SİLİFKE-MUT DEVLET YOLU PROJESİ İÇİN DE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK

Genel Müdürlükçe, Silifke-Mut Devlet Yolu Projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanması amacıyla Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması da uygun bulundu.

BirGün'e Abone Ol