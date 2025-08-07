Karayolları Genel Müdürlüğü iki ilde kamulaştırma yapacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kırklareli ve Mersin'deki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı aldı. Kamulaştırmalar, bağlantı yolları ve devlet yolu projelerinin tamamlanması amacıyla yapılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Lüleburgaz-Çorlu ayrımı-Büyükkarıştıran ve Babaeski-Lüleburgaz ayrımı-Babaeski tren istasyonları bağlantı yolları ile Silifke-Mut devlet yolu projeleri kapsamında Kırklareli ve Mersin'deki bazı taşınmazlar için kamulaştırma yapacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ACELE KAMULAŞTIRMA
Buna göre, KGM tarafından Lüleburgaz-Çorlu ayrımı-Büyükkarıştıran ile Babaeski-Lüleburgaz ayrımı-Babaeski tren istasyonları bağlantı yolları projeleri kapsamındaki yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
SİLİFKE-MUT DEVLET YOLU PROJESİ İÇİN DE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK
Genel Müdürlükçe, Silifke-Mut Devlet Yolu Projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanması amacıyla Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması da uygun bulundu.