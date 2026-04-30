Karayolları Genel Müdürlüğü'nden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

Karayolları Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı vatandaşlara HGS borcu, elektronik geçiş ücreti, hız ihlali, trafik kontrol ihlali ve geçiş ücreti bildirimi gibi başlıklarla dolandırıcılık amaçlı SMS gönderilmesine ilişkin açıklama yaptı. Vatandaşların bu tür mesajlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı vatandaşlarımıza; 'HGS Borcu', 'Elektronik Geçiş Ücreti', 'Hız İhlali Resmi Hatırlatması', 'Trafik Kontrol İhlali', 'Elektronik Geçiş İhlali', 'Geçiş Ücreti Bildirimi' ve benzeri konu başlıkları kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderildiği görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir. Dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda; kurumların resmî internet adreslerini taklit etmek amacıyla 'kurum adı + gov.tr' uzantıları çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek (örneğin; doğru web adresi olan kgm.gov.tr (DOĞRU) yerine kgm.htlgid.help/secure/gov-tr, kgm.ngpmit.cc/secure/gov-tr (YANLIŞ) gibi) değiştirilmekte ve vatandaşlarımız yanıltılmaya çalışılmaktadır.

Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden

gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali vb. gibi trafik ihlallerine yönelik borç/ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde, işlem SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil; doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmî internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."