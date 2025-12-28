Karayolları uyardı: Çok sayıda güzergahta çalışma var

Ülke genelinde kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergahta trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Yetkililer, sürücülerin özellikle çalışma yapılan kesimlerde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni şu şekilde:

• Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması sürüyor.

• Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

• Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

• İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

• Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

• Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 30 Ocak 2026'ya kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

• Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

• Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

• Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

• Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) gerçekleştirilecek yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Akçaabat-Trabzon yönünde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.