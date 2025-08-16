Karayollarında hız sınırları yeniden düzenleniyor

"Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere tüm karayollarındaki hız sınırları, Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı esas alınarak gözden geçirilecek. Meskun mahal dışında standartlara uymayan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak, okul ve hastane gibi özel alanlar ise istisna kapsamında korunacak.

Hız sınırlarının kaldırıldığı kesimlerde, yaya geçidi ve durak düzenlemeleri sonlandırılacak, trafik güvenliğini tehlikeye atan orta refüj açıklıkları kapatılacak. Şehirlerarası yollardaki meskun mahal levhalarının gerekliliği de yeniden değerlendirilecek.

Genelge, trafik işaret levhalarının "mümkün olduğunca az, fakat gerektiği kadar çok" olması ilkesi doğrultusunda standardize edilmesini ve sürücüler açısından daha algılanabilir hale getirilmesini hedefliyor.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek ve birinci öncelikli yollar 1 Eylül 2025, diğer yollar ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı, genelge ile Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in 2030 hedefleri doğrultusunda karayolu trafik güvenliğini artırmayı amaçladığını vurguladı.