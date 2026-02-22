Karayollarından uyarı: Bazı güzergâhlarda şeritler kapalı

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok otoyol ve kara yolunda trafik düzenlemelerinin uygulandığını bildirdi. Bazı güzergâhlarda şerit daraltmaları yapılırken, bazı kesimlerde ulaşım kontrollü ya da karşılıklı olarak sağlanıyor.

Sürücülerin çalışma alanlarında trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından ve kontrollü yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-9. kilometreleri Denizli istikametinde şev destekleme çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 19-27. kilometrelerinde derz bakım onarım çalışması kapsamında İzmir yönünde trafik işaretlemesi ve bant aktarma yapılıyor. Ulaşım, karşı yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerindeki (Beycik mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki şeritli sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.