Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticari motorlu araç kullanımını düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle; 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2'nci maddesinin üçüncü fıkrasına "h) Kullanım amacı 'Sürücü eğitim aracı' olarak tescil edilmiş olan ve bu Yönetmelik kapsamında kullanılmayan taşıtlar" bendi eklendi.

Aynı Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine "Gerçek kişi olması halinde, on beş yaşını doldurmuş olması" alt bendi eklendi.