Karayoluna çıkan sürüye otomobil çarptı

Ajans Haberleri
  • 05.09.2025 14:30
  • Giriş: 05.09.2025 14:30
  • Güncelleme: 05.09.2025 14:30
Kaynak: İHA
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 4 hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ekrem Güney idaresindeki W 54701 R yabancı plakalı otomobil, sürücüsü Yukarı Çöplü köyü girişinde Müslüm Yalçınkaya’ya ait olan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 4 küçükbaş hayvan telef oldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

