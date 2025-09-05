Karayoluna çıkan sürüye otomobil çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 4 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ekrem Güney idaresindeki W 54701 R yabancı plakalı otomobil, sürücüsü Yukarı Çöplü köyü girişinde Müslüm Yalçınkaya’ya ait olan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.