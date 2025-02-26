Karayolunu kapatan kayayı aracıyla çekerek yolu trafiğe açtı

Rize’de yolun ortasına düşen büyük kaya parçasını aracının arkasına çeki halatı ile bağlayan sürücü, kayayı yolun dışına çıkararak yeniden trafiğin akmasını sağladı.

Ardeşen-Çamlıhemşin karayoluna akşam saatlerinde düşen büyük kaya parçası yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. O esnada trafikte olan 34 AUB 34 plakalı aracın sürücüsü Erhan Seydioğlu, çevredekilerin de yardımıyla kayayı çekme halatı ile aracının arkasına bağladı. Daha sonra kayayı aracı ile yolun kenarına çeken Seydioğlu, karayolunun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. O anlar ise bölgedeki bir başka vatandaş tarafından anbean kaydedildi.