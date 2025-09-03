Karbonsuz bir ülke hayal değil

Ebru ÇELİK

İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) “Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2053’te Net Sıfıra Doğru” raporu dün kamuoyuna duyuruldu. Uzmanlar raporun, Türkiye’nin iklim politikaları açısından bu yıl Birleşmiş Milletler’e sunacağı yeni Ulusal Katkı Beyanı (NDC) için bilimsel bir arka plan niteliği taşıdığını belirtti. Net Sıfır hedefine ulaşabilmek için ise yüzde 75’i binalar sektörü için olmak üzere 265 milyar dolar yatırım gerektiği kaydedildi.

Açılış konuşmasını yapan İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, “Türkiye planlı bir stratejiyle sera gazı emisyonlarını 2025–2035 arasında mutlak olarak azaltabilir” dedi. Şahin, Türkiye’nin 2035’e kadar emisyonlarını 2021’e göre yüzde 35 azaltarak 370 milyon tona çekebileceğini belirtti.

Sanayi sektöründe uygulanabilecek karbonsuzlaşma seçeneklerini ODTÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda şöyle özetledi: “Metalde teknolojik dönüşüm, gübrede katalitik azaltım, çimentoda klinker oranının düşürülmesi ve geri dönüşüm malzemesi kullanımını öne çıkıyor. Çimento sektörü süreç emisyonlarının en büyük kaynağı.” Sanayi için gerekli dönüşümün maliyeti ise 8,3 milyar Sipariş İçin WhatsApp Hattı 0545 582 5233 Yeni Sayı Çıktı! dolar olarak hesaplandı.

TURKECO Enerji’den Doç. Dr. Duygu Erten, bina sektörüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de binalar, enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 14’ünden sorumlu. Emisyonların yüzde 76’sı konutlardan kaynaklanıyor. Kömürden doğalgaza, ardından elektriğe geçişle 2045’te bu emisyonlar sıfırlanabilir. Ancak bunun için yaklaşık 200 milyar dolarlık yatırım gerekiyor.”

Medipol Üniversitesi’nden Dr. Özay Uslu, ulaştırmada elektrifikasyonun önemine vurgu yaptı: “Elektrikli araçlara geçiş ve demiryolu yatırımları emisyonları belirgin biçimde düşürüyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşma sayesinde 36,5 milyar dolar net fayda sağlanabilir.”

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlkay Dellal ise tarımda öne çıkan stratejileri şöyle sıraladı: “Kimyasal gübre kullanımının azaltılması, tarım makinelerinde elektrifikasyon ve hayvan gübresinin biyogaz tesislerinde değerlendirilmesi… Bu uygulamalar sayesinde hem düşük emisyonlu hem de çevre dostu bir tarım modeli mümkün olacak.”

Sunumda, 2025-2035 için tarımda dönüşüm maliyeti 13,2 milyar dolar olarak açıklandı. Uzmanlar, Türkiye enerji dönüşümü, sanayide teknoloji dönüşümü ve binalarda elektrifikasyon sağlanırsa 2053’e kadar toplam sera gazı emisyonlarını yüzde 62 azaltabileceğine dikkat çekti. "Net Sıfır" hedefine ulaşabilmek için ise 265 milyar dolar yatırım gerektiği kaydedildi.