Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karda kayarken duvara çarpan genç kadın ağır yaralandı

Bartın'da etkili olan kar yağışı sonrası sokakta tepsi ile kayan genç kadın duvara çarptı. Meydana gelen olayda ağır yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 22.02.2025 10:07
  • Giriş: 22.02.2025 10:07
  • Güncelleme: 22.02.2025 10:37
Kaynak: İHA
Karda kayarken duvara çarpan genç kadın ağır yaralandı
Fotoğraf: İHA

Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kadın yaralandı.

Bartın merkez Demirciler Mahallesi'nde tepsiyle karda kayan Ş.S, duvara çarptı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Ş.S'nin duvara çarpma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol