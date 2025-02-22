Karda kayarken duvara çarpan genç kadın ağır yaralandı
Bartın'da etkili olan kar yağışı sonrası sokakta tepsi ile kayan genç kadın duvara çarptı. Meydana gelen olayda ağır yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kadın yaralandı.
Bartın merkez Demirciler Mahallesi'nde tepsiyle karda kayan Ş.S, duvara çarptı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan Ş.S'nin duvara çarpma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karda kayarken duvara çarpan genç kadın ağır yaralandıhttps://t.co/4CfC7NX0gn pic.twitter.com/dwFlqZtT51— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 22, 2025