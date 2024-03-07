Karda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı.

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 38 araç mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak mahsur kalan vatandaşların araçları ile ilerlemesini sağladı.

Ekip Şefi İdris Karakan, aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunun ulaşıma kapandığını ifade ederek, "Kardan dolayı 38 araçta 60 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Yolda kalan 38 araca güvenli bir şekilde yol verdik. Yolu açtık ama tipi devam ediyor. Bazı yerlerde görüş mesafesi sıfıra kadar düşüyor" dedi.

Mahsur kalan vatandaşlardan Murat Gülen ise "Yoğun kar nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Karayolları ekipleri bizleri yalnız bırakmadı, yolumuzu açtı. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.