Karda mahsur kalan hamile kadın 3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı

Siirt’in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.



Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde rahatsızlanan hamile Asya Üskan (35) için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Çalışmalar sonucu sağlık görevlileri hastaya ulaştı. Ambulansa alınan Üskan, yaklaşık 3 saat sonra önce Pervari Devlet Hastanesine, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma sevk edildi. Tedaviye alınan Dündar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.