Karda mahsur kalanlar için 10 hayati öneri | Trafikte mahsur kalanlar neler yapmalı?

Kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma, sürücüler için büyük risk oluşturur. Özellikle uzun yolculuklarda, aniden bastıran kar fırtınaları nedeniyle trafikte mahsur kalmak sıkça karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir durumda soğukkanlı olmak ve doğru adımları atmak hayat kurtarıcı olabilir.

İşte karda mahsur kalanlar için en etkili 10 hayati öneri!

1 - PANİK YAPMAYIN VE DURUMU DEĞERLENDİRİN

Öncelikle sakin olun ve bulunduğunuz konumu değerlendirin.

Telefon çekiyorsa, acil durum hatlarını arayarak yardım isteyin.

Etrafınızdaki araçların ve yolun durumunu gözlemleyerek en güvenli çözümü belirleyin.

Acil Durum Numaraları: 112 Acil Çağrı Merkezi (Genel yardım için) 159 Karayolları Bilgi Hattı (Yol durumu hakkında bilgi almak için) 177 Jandarma Acil (Kırsal bölgelerde yardım almak için)

2 - ARACINIZI GÜVENLİ BİR YERE ÇEKİN

Trafik güvenliğini sağlamak için aracınızı mümkünse yol kenarına çekin.

Dörtlü flaşörleri açarak diğer sürücüleri uyarın.

Eğer mümkünse aracınızı bir cep ya da güvenli bir bölgeye park edin.

Acil durum reflektörlerini kullanarak fark edilmenizi sağlayın.

3 - KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE KARŞI EGZOZ BORUSUNU TEMİZLEYİN

Aracınızı çalıştırmadan önce egzoz borusunun açık olup olmadığını kontrol edin.

Eğer egzoz borusu karla kaplıysa, motor çalışırken araç içine karbonmonoksit gazı dolabilir.

Her saat başı egzoz borusunu temizleyin ve camları hafif aralık bırakarak havalandırma sağlayın.

Uzun süre araç içinde kalmanız gerekiyorsa, belirli aralıklarla temiz hava alın.

Karbonmonoksit zehirlenmesi sessiz ve ölümcül olabilir!

4 - YAKITI TASARRUFLU KULLANIN

Araç içinde uzun süre beklemeniz gerekebilir, bu yüzden yakıtı dikkatli kullanmalısınız.

Yakıtınızı korumak için aracı sürekli çalıştırmak yerine her 15-20 dakikada bir çalıştırıp içeriyi ısıtın.

Yakıt seviyeniz azsa, motoru mümkün olduğunca az kullanın.

Yakıtınız tamamen bitmeden yardım çağırdığınızdan emin olun.

Motoru sürekli çalıştırmak hem yakıtı tüketir hem de egzoz gazı nedeniyle zehirlenme riski oluşturabilir.

5 - TELEFON BATARYANIZI KORUYUN

Telefon şarjınızı dikkatli kullanın, çünkü acil durum çağrıları için hayati önem taşır.

Güç tasarrufu modunu açın ve gereksiz uygulamaları kapatın.

Telefonunuzu yalnızca acil durumlarda kullanarak bataryasını koruyun.

Yanınızda powerbank varsa, bataryanızı yedekleyerek daha uzun süre bağlantıda kalabilirsiniz.

Şarjınız bitmeden önce mutlaka konumunuzu yetkililerle paylaşın!

6 - YARDIM ÇAĞIRIN VE KONUMUNUZU PAYLAŞIN

Yetkililere ulaşarak mahsur kaldığınızı bildirin.

Google Haritalar veya telefonunuzun GPS’ini kullanarak konumunuzu paylaşın.

Yanınızdaki diğer yolcuların telefonlarıyla da yetkililere ulaşmaya çalışın.

Eğer bulunduğunuz yerin yakınında güvenli bir nokta varsa, dikkatlice oraya ulaşmayı değerlendirin.

Telefon çekmiyorsa, araç içinde kalmak en güvenli seçenektir!

7 - VÜCUT ISINIZI KORUYUN

Soğuk hava şartlarında hipotermi riskine karşı vücut ısınızı korumalısınız.

Yanınızda battaniye, atkı, bere ve eldiven bulunduruyorsanız hemen üzerinize giyin.

Yedek kıyafetleriniz varsa kuru ve sıcak tutanları tercih edin.

Aracın içinde hareket ederek kan dolaşımınızı aktif tutun. Vücut sıcaklığı 35°C’nin altına düştüğünde hipotermi riski başlar, bu yüzden sıcak kalmaya özen gösterin!

8 - SU VE GIDA TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Açlık ve susuzluk, soğuğa karşı direncinizi azaltabilir.

Yanınızda su ve atıştırmalık varsa, azar azar ve düzenli tüketin.

Kuru meyve, çikolata ve kuruyemiş gibi yüksek kalorili besinler enerji sağlar.

Sıcak içecekler vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur, termos kullanabilirsiniz.

Açlık ve susuzluk, vücut direncinizi düşürebilir ve sizi daha fazla üşütür!

9 - KAR ZİNCİRİ VE KIŞ LASTİĞİ KULLANIN

Kış lastikleri ve kar zincirleri karlı yollarda güvenliği artırır.

Aracınızda mutlaka kış lastiği bulundurun, aksi takdirde kayma ve kazalara neden olabilirsiniz.

Kar zinciri takarak yol tutuşunu artırabilir ve yolda kalma riskini azaltabilirsiniz.

Ticari araç kullanıyorsanız, kış lastiği takmamak ceza ile sonuçlanabilir.

1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar için kış lastiği zorunludur!

10 - YOLA ÇIKMADAN ÖNCE HAVA DURUMUNU KONTROL EDİN

Kış aylarında seyahat planı yapmadan önce mutlaka hava ve yol durumunu kontrol edin.

Alternatif güzergahlar belirleyin ve trafik yoğunluğunu takip edin.

Yolculuğa çıkmadan önce aracınızın bakımını yaptırarak lastik, fren ve akü durumunu kontrol edin.

Yoğun kar yağışı ve fırtına uyarıları varsa, mümkünse yola çıkmayın.

Gereksiz yere seyahat etmek yerine, hava şartları düzelene kadar beklemek en güvenli seçenektir!

Karda mahsur kalma riskine karşı tedbir almak hayat kurtarır! Sakin olun, yetkililerle iletişime geçin ve sıcak kalmaya çalışın. Trafik güvenliği için kar zinciri ve kış lastiği kullanmayı ihmal etmeyin.

Kış aylarında yolda mahsur kalmamak için önlemlerinizi alın ve güvenli seyahat edin!