Karda mahsur kaldı: Jandarma aracında doğum yaptı

Kayseri'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen D.Ş. bir süre sonra araçta doğum yaptı.

Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.