Kardan kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
Kaynak: AA
ARDAHAN (AA) - Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar nedeniyle önceki gün kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, yolda yer yer gizli buzlanmadan dolayı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.